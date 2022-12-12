Continuarán en Sabinas hoy los festejos a la Virgen

SABINAS, COAHUILA.- Luego de llevar a cabo la peregrinación de las luces el sábado por la noche, las mañanitas el día de hoy cantadas por varios grupos musicales, mariachis y solistas, rosarios y la misa que se oficiará en la mediodía en la calle contigua a la Parroquia de la Virgen de Guadalupe, oficiada por el obispo Alonso Garza Treviño, concluirán los festejos en su honor luego de 10 días.

También lee: Es virus VSR más peligroso que COVID-19, alerta Salud Coahuila

Además afuera de la Parroquia de Guadalupe los grupos de matlachines danzarán en su honor durante todo el día y habrá una kermess en donde los fieles podrán encontrar antojitos mexicanos.

Para hacer honor a la Virgen de Guadalupe los grupos pastorales y sacerdotes de varias iglesias se han unido, como la Iglesia del Sagrado Corazón, la Iglesia de San Francisco de Asís, la Iglesia de San Martín de Porres, Iglesia de San Juditas, Agencia Chevrolet, el Colegio Plancarte, Capilla Sagrada Familia, Apostolado de la Cruz, Escuela de la Fe, Socias del Sagrado Corazón de Jesús, Movimiento Familiar Cristiano y Alvernia de matrimonios, han participado en las peregrinaciones, misas y danzas desde el dia 3 de diciembre, también participaron los sacerdotes del decanato.

Día y noche ha habido actividad, los fieles han mostrado su devoción a la Virgen de Guadalupe luego de que por dos años se suspendiera todo festejo por el Covid 19, los fieles participaron con entusiasmo en todas las actividades que se dieron a conocer por el padre Juan Gerardo Hernández Párroco de esta iglesia en vísperas de las fiestas, cabe mencionar su participación en todos los eventos.