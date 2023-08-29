Convoca Feriexpo a niños cantantes

Sabinas, Coahuila.- El comité organizador de Feriexpo 2023, a través de la coordinación de Educación y Cultura del municipio, invitan al concurso infantil "Canta canta! La voz del corazón de Sabinas", que se llevará a cabo en el teatro del pueblo los días 11, 12, 13, 14 y 17 de septiembre, informaron la maestra María del Pilar Arizpe, coordinadora de Educación y Cultura y la síndica Laura Wong Menchaca. En este evento podrán participar niñas y niños de 10 a 12 años residentes del municipio.

Dijeron que las inscripciones están abiertas en la oficina de la secretaría del Ayuntamiento ubicada en la planta alta de la presidencia municipal, en horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde y concluyen a las 12 horas del 6 de septiembre; al cierre de la inscripción se les notificará el día que participarán en el evento. Para registrarse deben presentar copia del acta de nacimiento, del INE del padre de familia o tutor, comprobante de domicilio, carta de autorización firmada por el padre de familia o tutor señalando su conformidad para la presentación, toma de fotografías y publicidad, además de llevar la pista musical en memoria USB.

Los aspectos a calificar son la entonación, cuadratura, dicción, memorización, calidad sonora, desenvolvimiento escénico, interpretación, grado de dificultad de la canción y, las etapas del concurso son tres. La primera de ellas es eliminatoria los días 11, 12 y 13 de septiembre, para seleccionar cuatro participantes por día que pasarán a la semifinal; la segunda es precisamente la semifinal el 14 de septiembre, donde quedarán ocho concursantes para la gran final y la tercera fase es la gran final el 17 de septiembre.

La premiación para el primer lugar es de 20 mil pesos, el segundo lugar 15 mil y tercero 5 mil y reconocimiento cada uno de ellos; todos los que participen en la eliminatoria recibirán reconocimiento y paquete de útiles. En cuanto al jurado calificador estará integrado por expertos, con amplios conocimientos en el ámbito musical y su fallo será inapelable.