Cuidado con las Garrapatas Podrían Contagiarte de Rickettsia.

SABINAS, COAH.- Rickettsia es un género de bacterias que pertenece a la familia Rickettsiaceae. Las rickettsias son bacterias, muy pequeñas, Gram-negativas y no forman esporas. Son altamente pleomórficas pues se pueden presentar como cocos, bacilos o hilos, y son trasmitidas por medio de las garrapatas.

El veterinario Jesús de Hoyos menciona que ahorita con estas temperaturas y condiciones en este tiempo, hay mucha garrapata, y hay que tener mucho cuidado con los perros que tienen estos bichos.

Indica que no es cuestión de arrancarle las garrapatas al animal, hay que tratarlo un medicamento especial para eliminarlas. En la actualidad ya hay tabletas, las cuales funcionan muy rápido, unas son para un mes, otras para tres meses dependiendo la condición del animal.

Refiere que estas garrapatas se suben al animal para comer, para extraer su sangre, y si el perrito está medicado, al subir extrae la sangre con el medicamento y muere.

Aclaró que estas pastillas no son repelentes, es para que el parásito se elimine al tomar la sangre, que al contacto de unos minutos se desprende y cae al suelo.

También mencionó que hay baños con productos que puedes usar: "Hay uno que es muy usual, muy sonado, qué es el más viejo que se ha usado(Asuntol); el cual no recomienda, ya que la garrapata se ha hecho inmune a ello. Y si hacemos mal uso del producto como ensuciar el baño y no pones la solución en condiciones óptimas, la garrapata se va haciendo resistente hasta que llega el momento que ese producto ya no la va a matar y se hace inmune".

Menciona que los laboratorios constantemente le mueven a las fórmulas para que funcionen y sean agresivo para estos bichos, es por ello que hay que tener mucho cuidado con ese producto, ya que viene muy agresivo y está envenenando a los perros; es por ello que recomiendan que: "Cuando lo usan lo bañen rápido con agua y jabón, posteriormente suministrarle medicamentos para sacarlo de esa intoxicación, es por ello que no recomienda este producto".

Señaló que las garrapatas son transmisoras y pueden afectar al ser humano con la bacteria Rickettsia, por lo que recomienda en el caso de que haya sido mordido o picado por una garrapata, que inmediatamente te atiendas en un centro de salud, porque puede transmitirte esta bacteria microscópica, que tú no la puedes ver pero, sí puedes sentir los síntomas.

Al picarte o morderte la garrapata te perfora, tiene una especie de colmillos en los cuales tiene como un anticoagulante, que al estar succionando lo usa para que no se coagule la sangre, pero al hacer eso te puede transmitir la bacteria de la Rickettsia, porque ella es portadora de la misma.

Recomienda tener mucho cuidado sobre todo con los niños y los adultos mayores, y que si tiene una roncha que le arda y cree que le haya picado una garrapata lo tiene que atender un médico.

Cabe mencionar que la transmisión de este microorganismo por la picadura de una garrapata infectada con un periodo de incubación de 3 a 14 días con síntomas como dolor de cabeza intenso, fiebre de 39°C, erupciones cutáneas, dolor muscular, malestar general, náuseas, vómito, anorexia y dolor abdominal.