Cumplen con meta agraria

SABINAS, COAH.- Durante este año se lograron importantes avances en todos y cada uno de los programas que maneja la Procuraduría Agraria en la zona, entre ellos los programas de regularización y escrituración.

El delegado interino de la Procuraduría Agraria en esta ciudad de Sabinas, Jesús Almodóvar Pérez explicó que dentro de esta dependencia existe un programa que es un registro de datos jurídicos y por ejemplo algunos ejidos como Santa María, Palaú y la Cuchilla el año pasado se incorporaron a este programa y ya estan listos los documentos.

Indicó que algunos ya los recibieron pero lo más importante es que el posesionario o el titular del derecho tengan su seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.

Mencionó que para el año 2018 esperan seguir con el programa de instalación de códigos en los ejidos, este tipo de registros los va a seguir instalando la institución, es el código Qr que tiene la información básica de los ejidos que se instala en cada una de las comunidades ejidales.

Informó que todos los municipios de la zona desierto, frontera, cinco manantiales y carbonífera son los que les competen a ellos y ejidos del municipio de Candela, en todos y cada uno de estos lugares se realizará la instalación del código de barras.