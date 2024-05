Denuncia Discriminación en Educación de Niño con TDAH

SABINAS, COAH.- Un padre de familia de una escuela primaria (se omite el nombre por proceso de investigación) de esta ciudad de Sabinas, denuncian ante derechos Humanos exclusión y represalias contra su hijo por la condición del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por parte de autoridades educativas.

El Sr. Luis Iracheta nos da a conocer que tiene un hijo con esta condición de TDAH, en donde autoridades educativas quieren imponer un horario clínico, que comprende de 8:00 a 10:30 de la mañana, argumentando para que el niño regule su comportamiento que por su condición no controla su impulsividad hacer hiperactivos que según después de las 11:00 de la mañana ya no aprende. Señala que se vio obligado a levantar su queja ante derechos humanos antes de salir de vacaciones en semana santa.

Señaló que en el marco legal que marca la ley general de educación en el artículo 7 fracción, 2 incisos A; B Y C, habla sobre la inclusión sobre los derechos que tienen a la educación, a la convivencia, a socializar. En dónde no le pueden prohibir su horario completo, y con este “Horario Clínico”, le quieren cortar sus derechos a su hijo.

Aclara que en un principio cuando la directora le habló de este “Horario Clínico”, por desconocimiento él aceptó, pero al investigar que no existe dicha ley de horario se retractó, y hoy asiste su hijo a clases de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, pero a partir de ese día comenzaron la represalias.

Declaro que después de una junta que se tuvo con la directora, subdirectora, maestra de apoyo, e inspectora de zona; que fue la última, en donde querían imponerle el “Horario Clínico”: “Donde me decían que deje a un lado la ley, y que aceptara el horario, que sería en beneficio al niño, desde entonces tiene hostigamiento por parte de la directora. En dónde me han mandado reportes negativos al segundo día de la reunión, diciendo: (Tu niño tiene un reporte suspendido tres días), como no acepte el horario clínico, comenzaron a suspendérmelo tres días a la semana, solo tiene cinco días y va dos días; y si al siguiente día tiene un problema en la escuela, me lo vuelven a suspender tres días más; eso quiere decir que ya no asiste a la escuela porque está disciplinado todo el tiempo, y donde la directora y el personal no quieren batallar con el niño, no quieren capacitar, no quieren traer más maestros de educación especial, no quiere solicitarlo ante la SEP”.

Destacó que la directora le levantó un reporte ante PRONNIF, como si fuera un padre negligente para que aceptara el horario clínico. En dónde obviamente acudió y presentó todas las pruebas y diagnósticos en dónde su hijo es atendido con neuropediatras, terapias, conductuales, medicaciones, especializados, etc… En dónde ha atendido a su hijo al pie del cañón desde que le detectaron desde los tres años esta condición del TDAH.

En dónde le dieron la razón, no tuvo ningún problema con la autoridad del PRONNIF, en donde el encargado le mencionó que está en todo su derecho, y que su hijo tiene derechos, no tiene ningún problema, y no se le va a obligar a que acepte ese horario, porque es algo interno, inclusive le sugirió que si quiere podía ante esta autoridad levantar su demanda por la violación de los derechos del niño a la inclusión.

Con mirada Triste el Sr Iracheta señala que: “El hecho de ver todos los que excluyen a mi hijo en el salón, los maestros; a mí me parte el corazón, es algo que Tu como padres estas trabajando al diario en el problema, en la condición de tu hijo y no ver avances es duro, es una lucha, es una guerra, que estamos teniendo, ¡Yo! y no sé cuántos padres de familia más. Ahora sí que el TDAH en solo una condición del neurodesarrollo, igual que el autismo, que la dislexia, es un niño normal y tiene derecho a su horario normal, le quitan a socializar y convivir con los demás compañeros, con sus iguales, inclusive siempre culpan a mi hijo; pasa algo en la escuela y dicen fue el niño, pero antes de señalar no investigan por que el niño actuó de esa manera; porque ha habido situaciones que hay otros niños que le dicen loco, o virolo, muchas veces los docentes observan ello y no intervienen”.

“En ocasiones la maestra del grupo(quien si le da atención), ha dicho en varias ocasiones, que el niño es muy inteligente, que aprende auditivamente, que sabe trabajar muy bien, que es sobresaliente entre sus compañeros, pero ahora por indicaciones de la directora, subdirectora, hacen reportes en negativo. Me pregunto: ¿por qué cuando el niño hace todo bien, cuando hace todas sus actividades en clase, cuando no tuvo problemas, porque no hacen reportes en positivo, porque solamente ven lo negativo?”

El sr. Luis Iracheta, menciona que da a conocer esta situación para hacer conciencia ante las autoridades educativas, así como para los alumnos y padres de familia, conozcan que es el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, que no nada más es su hijo, son muchos los niños que están en diferentes condiciones

A los padres de familia que están pasando por esta situación los invita a que conozcan sus derechos y los de sus hijos, que: “Levanten la voz, y no se dejen intimidar por las autoridades educativas con leyes que no existen, la unión hace la fuerza, si nosotros levantamos la voz podríamos hacer algo bien para el bien de nuestros hijos, para bien de que los demás niños y sus padres que no tienen alguna condición, que podríamos decir tienen a sus hijos normales, que enseñen a sus hijos el valor de la inclusión y a respetar lo que es a sus iguales, de que sirven las clases de cívica y ética en donde cada semana hablan de un valor si no lo ponen en marcha ni los propios profesores. Finalizó-