Denuncian Zona Insalubre en la Jabonera

SABINAS, COAH.- Un grupo de ciudadanos, clientes y locatarios de las pulgas de la Sarabia ha expresado su preocupación por las condiciones insalubres en el área de la antigua Jabonera, actualmente utilizada como un mercado de pulgas. Los denunciantes indican que la situación en esta zona se ha vuelto crítica debido a los olores desagradables y la presencia de animales rastreros, lo que genera un grave foco de infección. Los mismos piden anonimatos por causa de represalias que pudieran afectar su negocio.

Los afectados han tratado de comunicar su malestar a los encargados de los cobros, con la esperanza de que se tomen medidas para mejorar las condiciones. Sin embargo, afirman que hasta ahora sus quejas han sido ignoradas. "El problema es que los olores en esta zona son insoportables. Además, hay presencia de animales rastreros como ratas y cucarachas, lo que hace que el lugar sea un foco de infección. Hemos tratado de hablar con los responsables, pero no hemos visto ninguna mejora", comentó un locatario de las pulgas.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria #03, Dr. Davis Mussi Garza, mencionó que hasta el momento no ha recibido ningún reporte oficial sobre las condiciones en la Jabonera. "No tengo conocimiento de esta queja específica. En general, si se trata de un comercio que no está bajo nuestra regulación directa, la responsabilidad recaería en el departamento de Ecología. No obstante, estamos dispuestos a recibir la queja y redirigirla a la autoridad competente si se nos proporciona más información", aseguró Mussi Garza.

La ausencia de medidas para mejorar las condiciones han generado una creciente preocupación entre los residentes y comerciantes. "Es muy frustrante sentir que nuestras quejas no son tomadas en serio. La salud pública está en riesgo, y no parece que haya un plan para abordar el problema", agregó otro de los afectados.

Los denunciantes también han resaltado que la situación podría tener repercusiones más amplias si no se toman medidas correctivas. "Si no se actúa pronto, el problema podría empeorar, afectando aún más la calidad de vida de quienes vivimos cerca y la salud de todos los que visitan este lugar. Necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto", advirtieron.

En respuesta a la situación, algunos residentes han comenzado a organizarse para presionar a las autoridades y a los responsables de las pulgas para que tomen medidas inmediatas. "Estamos trabajando en recolectar firmas y en hacer una petición formal para que se realice una inspección y se implemente un plan de limpieza. Queremos que se haga algo antes de que sea demasiado tarde", comentó un activista local.

Mientras tanto, la falta de una respuesta efectiva por parte de los encargados del mantenimiento del lugar continúa siendo una fuente de frustración para todos los involucrados. Los residentes y comerciantes esperan que se tomen acciones concretas para resolver la situación y mejorar las condiciones del lugar.