Desamparan a bebé de minero

SABINAS, COAHUILA.- Continúan los litigios para acreditar la paternidad de un bebe hijo de Landy Melissa Flores y del minero atrapado en El Pinabete, Ramiro Torres Rodríguez quienes tenían 5 años de relación y no ha sido reconocido por las autoridades para que pueda recibir la atención e indemnización correspondiente, el abogado Miguel Tinajero quien representa el caso acusa que la madre del minero habló con el juez y desmintió los documentos probatorios que ya se presentaron.

Señaló que durante esta entrevista que tuvo con el juez de lo familiar, su argumento fue que el niño no es su nieto, sin embargo ella no tiene personalidad jurídica para entrevistarse con el juez que es ilegal, incluso comentó que ni los abogados pueden hacerlo primero tienen que buscar número de expediente, luego hacer un escrito para poder comparecer ante el.

Dijo que como abogado del caso ha presentado pruebas de que el padre del niño firmó como responsable del parto en el Centro de Salud, se han presentado copias certificadas que evidencian que ellos eran pareja durante cinco años y que el minero mantenía a su pareja.

Esto dijo se presenta como una manipulación maquiavélica para despojar de sus derechos a Melissa Flores, está fuera de toda normatividad y retrasa el proceso de reconocimiento de paternidad para que ella y su hijo puedan tener derechos, agregó que el niño se encuentra enfermo y no tiene lo mínimo para atención médica, pero legalmente hay una norma que se antepone el interés superior del menor, procurarle sus alimentos y la atención medica.