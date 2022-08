Desconocen si cuentan con seguro social

SABINAS, COAH.- Familiares de los mineros atrapados en el pozo carbonero "El Pinabete", desconocen totalmente si sus obreros tienen seguro social o no, ya que, hasta el momento no se han preocupado por investigarlo y no les importa nada más que el rescate urgente.

Mediante una encuesta, realizada a algunos de los familiares de los mineros accidentados, se llegó a la conclusión de que las familias no han pensado en el seguro social de sus seres queridos, ya que aseguran que no tienen tiempo para pensar en ello, sólo en volverlos a ver.

El entrevista realizada algunos días a la secretaria de trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, aseguró que los 10 trabajadores del pozo "El pinabete", si cuentan con seguridad social, esto revisado desde el día uno del accidente con el IMSS.

Prueba de ello fue que, los sobrevivientes se trasladaron rápidamente al Instituto Mexicano del seguro social donde fueron atendidos de urgencia.