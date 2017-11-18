SABINAS, COAH.- Diferentes instituciones educativas de escuelas primarias participaron la mañana de ayer en el desfile Revolucionario, esto dentro del 107 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Este fue encabezado por autoridades municipales, funcionarios de la actual administración, la reina de las fiestas grandes de la ciudad Yuli I así como representante del Alcalde electo.

Cabe señalar que durante cada una de las participaciones se constató el esfuerzo de maestros, padres de familia y educandos, quienes demostraron su creatividad al ejecutar tablas rítmicas.

Además de carros alegóricos alusivos, a la par de que se realizaron presentaciones culturales y artísticas para beneplácito de adultos, jóvenes y niños que en muchos casos portaban atuendos de Valentinas y Adelitas, así como personajes alusivos a los héroes de la revolución.

Por su parte la profesora Aidé Bustos, coordinadora de Educación en el municipio dio a conocer que agradecen el esfuerzo que se ha otorgado por parte de todos los involucrados en este desfile, el cual logró lucir en gran manera, participando más de 12 instituciones educativas.

De igual forma destacó lo importante de seguir fomentando los valores patrióticos entre los estudiantes.

En el lugar, las familias disfrutaron de representaciones acrobáticas, bailes, y la tradicional Adelita, contando además con la presencia de Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Policía y Tránsito.