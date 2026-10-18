Detienen a Miguel Ángel N por robo en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- Un hombre de 26 años atracó el domicilio de uno de sus familiares en la calle Sabinos de la colonia Los Filtros, en el municipio de San Juan de Sabinas, sin importarle el parentesco.

El procesado fue identificado como Miguel Ángel N, quien fue sorprendido por su tía María N cuando cometía el hurto al interior de la vivienda.

Al saberse descubierto, el joven huyó del lugar, escapando por la ventana del baño para evitar ser detenido por sus familiares. Minutos después del reporte, el presunto fue detenido por elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, bajo el mando del director, licenciado Luis García.

Los oficiales aseguraron al individuo y lo pusieron a disposición de un agente del Ministerio Público del Fuero Común para el deslinde de responsabilidades.

La autoridad competente determinará su situación jurídica conforme a la denuncia presentada por la parte afectada, ante lo cual el ciudadano será judicializado ante el juez penal.