Detienen a Jorge Luis ex pareja de la desaparecida Angélica María.

SABINAS, COAH. Elementos del área de personas desaparecidas en la Región Carbonífera, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jorge Luis, ex pareja sentimental de Angélica María González Rubio quien se encuentra extraviada desde el pasado 17 de agosto.

El sujeto fue detenido en un hospital de Piedras Negras donde fue atendido por una lesión que presentaba al momento que intentó quitarse la vida según menciona el reporte médico, la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera le abrió una carpeta de investigación desde que ocurrieron los hechos.

Dentro de las investigaciones que realizó Elementos de la Fiscalia Regional de Justicia se logró ubicar una de las dos unidades que pertenecen a María González Rubio el cual fue asegurado, el mismo que es analizado por los peritos en busca de alguna pista que los lleve con el paradero de la mujer desaparecida.

Dentro de las investigaciones que realizan los elementos de la Fiscalía revisaron algunos domicilios donde pudiera haber estado la madre de familia desaparecida, las autoridades policíacas esperan que el sujeto rinda su declaración en relación a los hechos por los cuales se le investiga al ser sospechoso de la desaparición de Angélica María González Rubio.

Desde el momento en que el sujeto intentó quitarse la vida aumentaron las sospechas por parte de la policía ministerial de que pudiera estar relacionado en la desaparición de su ex pareja, que es buscada por sus familiares desde el pasado 17 de agosto en Minas de Barroterán.