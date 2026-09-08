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Coahuila

Menor de 5 años es encontrado y entregado a su madre en Sabinas

La rápida acción de una maestra permitió localizar al menor extraviado en Sabinas.

Por Teresa Muñoz - 08 septiembre, 2026 - 05:32 p.m.
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      SABINAS, COAH.- El menor de 5 años que fue localizado deambulando solo en la zona escolar de Sabinas fue entregado a su familia luego de que la difusión del reporte permitió a su madre conocer su paradero.

      El caso se derivó del reporte realizado por una maestra que notificó a las autoridades locales que el niño había ingresado a un plantel tras permanecer un tiempo considerable sin la compañía de un adulto.

      De inmediato, se acudió a la institución educativa y se realizaron recorridos por las inmediaciones para verificar si el menor podía identificar su domicilio.

      Al no lograr ubicarlo, fue trasladado a las instalaciones del DIF para garantizar su alimentación e integridad, además de canalizar el caso a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia.

       

      De manera paralela, se generó un reporte oficial de extravío que fue difundido de forma urgente a través de redes sociales y medios de comunicación locales, con el propósito de localizar a sus familiares.

      La difusión permitió que la madre del menor, quien tiene su domicilio en la colonia San Antonio, se enterara del paradero de su hijo.

      La mujer acudió a las oficinas de la PRONNIF para realizar el trámite administrativo y legal correspondiente para la entrega del niño.

      Acciones de la autoridad

      Las autoridades locales agradecieron a la ciudadanía y a los medios de comunicación por compartir la información de manera solidaria y exhortaron a la población a mantener una supervisión permanente de los menores y reportar de inmediato cualquier situación similar a Seguridad Pública Municipal, al 861 613 03 74, o a la línea de emergencia 911.

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