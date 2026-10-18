Dr. Carlos Jiménez Villarreal obtiene 90 puntos en salud en Sabinas

SABINAS, Coah. - La Jurisdicción Sanitaria No. 3 se posicionó en el primer lugar a nivel estatal entre las dependencias de salud, al obtener una calificación de 90 puntos en la evaluación de diversos indicadores.

El Dr. Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la dependencia, dio a conocer lo anterior y reconoció el compromiso y la labor que desempeñan los distintos departamentos de la Jurisdicción, así como el personal que diariamente brinda atención en los centros de salud y hospitales generales de la Región Carbonífera.

Señaló que estos resultados son producto del trabajo en equipo y reflejan el compromiso de trabajar bajo las instrucciones del gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, impulsando programas y servicios de calidad.

Detalló que durante la evaluación se tomaron en cuenta diferentes áreas, entre ellas atención médica, epidemiología y vectores, además de otros indicadores relacionados con el desempeño de los servicios de salud, en los que se alcanzó la puntuación de 90 puntos.

Finalmente, el jefe jurisdiccional reiteró que se mantendrá el esfuerzo coordinado de todas las áreas y del personal de salud para conservar estos resultados y continuar ofreciendo atención oportuna y de calidad a las familias de la Región Carbonífera.