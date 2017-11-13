Embiste tren a mujer y a niño

SABINAS, COAH.- Una conductora de un automóvil trabajadora de Avomex resultó lesionada la mañana de ayer al no percatarse que en esos momentos estaba pasando el tren chocando con la máquina de acero, cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos para atender a la mujer la cual era acompañada de su hijo de 4 años de edad.

El vehículo participante es un Cruiser modelo 2006 color blanco con placas de circulación FJD6424 de Coahuila, en esos momentos era conducido por parte de Cristel Hernández Salinas, con domicilio en calle Mezquite en la colonia los Manzanos en esta localidad.

Esta mujer venía de oriente a poniente, venía un niño de acompañante de nombre Iker de cuatro años hijo de la conductora, la máquina del ferrocarril con el número 4849 misma que era conducida por el maquinista de nombre Juan Martín Estrada, que una persona que estaba en el lugar de los hechos le dijo que la conductora traía el sonido del estéreo muy alto y no se percató de los pitidos de la máquina del tren.

Por tal motivo se impactó de frente; acudieron paramédicos de Bomberos los cuales atendieron a la mujer en el lugar, le brindaron los primeros auxilios para posteriormente trasladarla al Seguro Social, se le hizo sutura en la frente de cuatro puntos por lo que fue llevada a Nueva Rosita para que le realizaran unas placas para descartar cualquier tipo de fractura mientras el menor afortunadamente no resultó con ningún golpe.