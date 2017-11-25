Entregarán aguinaldos a empleados de Gutiérrez

SABINAS, COAH.- Será a más tardar el día uno de diciembre cuando los trabajadores de las empresas comerciales Gutiérrez estén recibiendo su prestación correspondiente a los aguinaldos.

La entrevistada explicó que las empresas tienen la obligación de realizar la entrega de aguinaldos a los trabajadores, por lo que ellos ya se están preparando para realizar el pago de esta prestación a sus empleados.

Indicó que este dinero estará siendo entregado el día uno de diciembre a todos sus colaboradores teniendo una derrama de 6 millones y medio de pesos para aproximadamente 3 mil empleados, una cantidad no muy exacta debido a que existe la rotación de personal.

Mencionó que esta prestación la recibe toda la corporación, desde lo que son corporativo y sucursales, tienen el derecho y son quienes van a tener esa dispersión vía nomina el próximo viernes.

Señaló que se les recomienda que aprovechen esta prestación ya que es un ingreso que ellos se ganan a la hora de prestar sus servicios a la empresa, que lo administren bien y que lo disfruten mucho.

Dijo que ellos son una empresa que tiene muchos años, que tienen el programa del redondeo y en esta ocasión los estudiantes de las preparatorias y universidades del Municipio fueron los beneficiados a través de las becas.