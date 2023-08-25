Es Gregorio Garza titular de Canaco

SABINAS, COAH.- Gregario Garza Ballí titular de la Canaco de esta localidad fue designado como presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en el Estado de Coahuila por espacio de un año, la toma de protesta se llevó a cabo ayer en la ciudad de Piedras Negras con la presencia de la Alcaldesa Norma Treviño Galindo y demás funcionarios.

Dentro de los proyectos que realizará Garza Ballí es convocar a la unidad a todos los representantes de las cámaras de comercio de la Entidad con la intención de conocer la problemática que enfrentan cada una de ellas.

Asimismo estará escuchando las propuestas que den a conocer los socios y comerciantes para hacerlas llegar a las diferentes instancias Municipales, Estatales y Federales con la intención de mejorar el funcionamiento de Canaco en Coahuila.

Otros de los proyectos que tiene en puerta es seguir estando en comunicación con el Gobernador actual, del entrante y representantes de oficinas de gobierno con los que están por concluir su administración así como con los nuevos titulares de distintas dependencias con la intención de seguir trabajando en pro de la clientela, empleados y comercios.

Dentro de los cargos que ya otorgó se encuentra una Neorrositense que ocupará la cartera de secretaria de la mesa directiva, se trata de Alhira Reséndiz actual presidenta de la Canaco Rosita quien en mancuerna trabajará con el presidente de la Federación para el bien común del comercio de la entidad.