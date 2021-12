Estafan con concesiones

SABINAS, COAH.- Una chófer de combis que sufre de cáncer en el riñón, se dio cuenta que fue estafada por algunos encargados de la coordinación de transportes públicos municipales, esto al querer vender su concesión y darse cuenta que no está legalizada ante el registro público de la propiedad, la enferma pretende vender para poder seguir sus tratamientos.

María de la Luz Gutiérrez Medina, residente de la colonia "Jorge B. Cuellar", dio a conocer que, hace algunos días, se dio cuenta de que había sido víctima de un delito, esto, tras comprar por la caridad de 25 mil 500 pesos, una concesión de transporte colectivo, el cual ella misma maneja, sin embargo, ahora que pretendía vender, autoridades del registro, le dijeron que sus documentos "oficiales" no son válidos.

Cabe señalar que, la compra se realizó hace aproximada cuatro meses, donde autoridades que actual trabajan en la administración de Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, fueron los encargados de cobrar y "legalizar" la compra venta.

"En la presidencia me dicen que no me pueden ayudar, ese dinero se va a perder y yo estoy pasando por muy malos momentos necesito que me resuelvan y nadie me hace caso" expresó la defraudada.

Finalmente, María de la Luz, pide a las autoridades sensibilidad ante esta situación, ya que se encuentra muy enferma y requiere de sustento económico para poder seguir viviendo.