Exige senadora a AMLO le entre a tema AHMSA

SABINAS, COAH.- La senadora Verónica Martínez García, exige al Gobierno Federal le entre al tema de AHMSA –ya lo pudieran haber hecho pero no quieren- dijo argumentando en entrevista a LA VOZ que seguirá pugnando para que se declare zona de emergencia económica a la Región Centro y Carbonífera.

“Las autoridades federales deberían de tener tantita sensibilidad para poder atender la gran problemática que afecta principalmente a miles de trabajadores y sus familias” destacó.

Martínez García aseveró “Creo que tenemos que entrarle todos, siguiendo del lado de los trabajadores con las miles de familias que hoy viven en la desesperación y en el desamparo por estar en la incertidumbre de no saber lo que va a pasar”.

La senadora expresó a su vez –las familias afectadas tienen que saber que sus representantes vamos a seguir alzando la voz, no nos vamos a quedar callados, vamos a seguir solicitando que nos ayuden a resolver el problema social tan grande que hoy tiene una empresa tan importante como lo es Altos Hornos de México-.

Dijo que recientemente visitó la Región Centro y le da mucha impotencia ver a empleados de AHMSA boteando en las calles cuando deberían de tener asegurado su fuente de empleo y su salario para sacar adelante a sus familias.

“Están por regresar a clases sus hijos, sus familias tienen que comer, y todavía hay que valorar y ver que Altos Hornos es una empresa de trabajadores familiares, es decir ahí trabaja el papá, el hijo, el yerno, el sobrino, ¿Cómo vas a pedirle el taquito al vecino, al primo, al papá? si todos están en la misma condición”, no hay para donde hacerse, externó la legisladora.

Verónica Martínez dio a conocer que estuvo con los alcaldes de la Región Sureste y le mencionaron que los trabajadores ante la crisis que impera en estos lugares ya empiezan a migrar a otros municipios ante la desesperación por buscar empleo, -los hemos visto tocando puertas, porque ya fue demasiado tiempo sin un ingreso y las familias no viven de aire, las familias viven del soporte que tenían y los trabajadores no tienen la culpa, merecen que estemos con ellos, que defendamos sus intereses, que el Gobierno Federal le entre, que no los abandone y que demuestre un poquito de sensibilidad ante este grave problema social que nos duele a todos-.

Finalmente externó: Yo sí creo que llegó el momento de decirle al Gobierno Federal ´Ya estuvo´ no te puedes reír de lo que pasa en Coahuila, no te puedes reír de lo que pasó en Lagos de Moreno, no te puedes burlar de las tragedias que le han pasado a este país porque para nosotros la situación de Altos Hornos es una tragedia, es un gran problema para todas esas familias que dependen de esta empresa que generaban miles de empleos y era una estabilidad económica y social, no solamente para los empleados directos, sino también para los indirectos.

“El comercio está paralizado, está colapsada la economía y no podemos decir no pasa nada, sí pasa y hay que entrarle, hay que alzar la voz porque para eso nos eligieron para representar los intereses de las y los coahuilenses, yo en mi campaña recorrí y tuve el respaldo de los trabajadores y estuve con la gente del sindicato por eso el fin de semana me reuní con ellos y he estado en comunicación directa”.

La senadora agregó la gran impotencia es que no tenemos mayoría en el Congreso de la Unión pero la gran noticia es “Los podemos Sacar”, podemos lograr que el 24 cambie la realidad de este país si la gente sale y vota por los diputados federales del Frente Amplio ganamos la Cámara de Diputados y regresamos las estancias infantiles, los Fondos Metropolitanos, el Fondo de Seguridad Pública y podemos negociar las demandas que hoy tienen las instituciones públicas en contra de los empleos que se generan no solo en la Región Centro sino en la Carbonífera donde también hay afectaciones, igual que en Hércules, igual que en Ocampo, tenemos muchos municipios que son cadena comercial que están afectados, resaltó.

Dejó en claro que los trabajadores, los mineros, son nuestros hermanos, son coahuilenses que merecen atención ante la situación que están viviendo y que ya fue demasiado tiempo en soportar, pero el Presidente de la República solo se ríe, entonces ante eso ojalá y la gente valore el próximo año, quien los defiende y quien se ríe.

Me gustaría decir que el Gobierno Federal pudieran cambiar su forma de actuar y de pensar pero no es así, cada día ha sido peor

Hicimos un recorrido con gente de la región centro por el tema de AHMSA para que nos ayudaran con el Seguro Social con el INFONAVIT, CFE y Hacienda, que dieran plazos para pagar, que se declarara zona de emergencia económica, si hubiera voluntad por parte del Gobierno Federal por resolver los problemas de AHMSA ya se hubieran hecho, ya le pudieran haber entrado el problema es que no quieren y tan no quieren es que ahora las instituciones públicas tienden demandada a la empresa.