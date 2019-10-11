Exigen a AMLO libere contratos

SABINAS, COAH.- Preocupados por la crítica situación que atraviesa la región carbonífera, productores de carbón exigirán al Gobierno Federal la reactivación de compra por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

En rueda de prensa, que presidieron tanto empresarios del ramo como socios de la Cámara de Comercio determinaron la urgente necesidad de unir fuerza y convocar a los diferentes sectores para hacer un frente común.

Por ello, buscarán un acercamiento con el Presidente de la República, para plantearle la situación que enfrentan y el peligro latente de que detone aún más en caída la economía de la cuenca.

Cesar Ceniceros Marín, Presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón.

Los dirigentes advirtieron que tomarán medidas drásticas y efectivas para obtener una solución inmediata al problema que atañe a los 5 municipios de la región.

Destacaron que expondrán a López Obrador que luego de la visita del Director General de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, obtuvieron solo resultados “a medias”.

Esto, luego que el 26 de Octubre termina el contrato con la Carboeléctrica José López Portillo “Carbón I”.

Destacaron que tampoco se autorizó la ampliación por medio de la PROMEDI de la planta de JLP.

Además que no se definió sobre la licitación multianual, tan necesaria para garantizar la supervivencia en la producción del cabrón y por ende de las familias carboneras.

También, los productores culpan a la Reforma Energética del colapso ecológico que enfrentan.

Mostraron una estadística con cifras que destacan que hoy en día solo surten el 5% del carbón mineral.

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Puntualizan que es información debidamente documentada, pues proviene de la propia CFE y antes dela reforma, se surtía por lo menos el 67% y el 30% de carbón que las partes consumían.

Después de la Reforma Energética el consumo de las plantas disminuyó en su volumen total y ahora MICARE surte a las plantas prácticamente el mismo volumen que le surtía antes de la Reforma Energética.

Si bien entregaba alrededor de 6 millones equivalente a 140 mil toneladas de carbón antes de la reforma energética, después de ello surte 6 millones 250 mil toneladas.

Indicaron que anteriormente surtían en las plantas de Nava de acuerdo a lo que consumían, pero ahora la región carbonífera se vio disminuida en un 90 %.

En virtud de lo anterior, los presentes pactaron acudir a la ciudad de México, para plantear esto al Presidente de la República.

Además contemplan pedir el auxilio a los diputados federales para que apoyen en evitar el colapso de la región carbonífera.