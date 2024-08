Familia de Francisco Javier Continúan Buscándolo.

SABINAS, COAH.- La búsqueda de Francisco Javier Botello Rodríguez, un joven de 20 años que desapareció el pasado miércoles 31 de julio, continúa con fervor. Su madre, Mayra Rodríguez, ha hecho un llamado desesperado a la comunidad para que ayuden a localizar a su hijo. En una entrevista exclusiva para La Voz, Mayra relató los detalles de su desaparición, añadiendo que la última vez que fue visto, Francisco Javier salió de su casa en Esperanzas, Coahuila rumbo a PEMEX en Sabinas, Coahuila.

Según Mayra, Francisco Javier le informó a su novia que había conseguido un raid hacia El Sauz, pero desde entonces no se ha tenido noticias de él. La familia desconoce quiénes fueron las personas que presuntamente le dieron el raid. "Él siempre avisa a dónde va, y esta vez no fue la excepción", comentó su madre, quien está visiblemente angustiada por la falta de información sobre el paradero de su hijo.

Francisco Javier es descrito como un joven responsable y trabajador. "Él no toma, no sale mucho y está dedicado a sus estudios y prácticas en PEMEX", señaló su madre. Además, agregó que no había motivos aparentes para que él quisiera huir o dejar su hogar. Este comportamiento es inusual en él, ya que siempre mantiene a su familia informada de sus movimientos, lo que hace que su desaparición sea aún más desconcertante para ellos.

Las características físicas de Francisco Javier incluyen ojos cafés, cabello negro corto, y el día de su desaparición llevaba puesta una camisa y pantalón caqui, una gorra camuflada y botas. La familia ha puesto una denuncia y la ficha de Francisco Javier se encuentra en la fiscalía de personas desaparecidas. Sin embargo, los intentos de rastrear su teléfono han sido infructuosos, lo que aumenta la preocupación de sus familiares y amigos.

Mayra Rodríguez expresó que su hijo nunca mencionó querer irse a vivir a otro lugar. "No hay ninguna razón para que él desapareciera así". La incertidumbre y el miedo se han apoderado de la familia, que no ha dejado de buscarlo desde el día que se fue. "Mi esposo y mis otros hijos también están muy preocupados. Lo único que queremos es que Francisco Javier esté bien y regrese a casa".

En un mensaje dirigido a su hijo, Mayra le pidió que se reporte si llega a leer o escuchar sobre la búsqueda. "Que se reporte para poder hablar con él, saber que esté bien. No importa lo que esté pasando o lo que haya sucedido. Si decidió irse para otro lado, que sepamos que está bien. Su papá también lo anda buscando y está muy preocupado, así como sus hermanos", expresó con voz entrecortada.

La comunidad de Sabinas y Esperanzas ha mostrado su apoyo a la familia de Francisco Javier, uniéndose en la búsqueda y compartiendo información en redes sociales. Amigos y conocidos del joven también han destacado su carácter tranquilo y su dedicación al trabajo y a sus estudios. "Dios quiera y aparezca pronto sano y salvo", dijo uno de sus amigos.

El caso de Francisco Javier ha despertado una gran movilización en la región, con autoridades locales y voluntarios trabajando juntos para encontrar cualquier pista que pueda llevar al paradero del joven. La familia sigue esperanzada y agradecida por el apoyo recibido, esperando que pronto puedan tener noticias alentadoras y que Francisco Javier regrese a casa sano y salvo.