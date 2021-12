Festejarán a la Virgen

SABINAS, COAH.- De acuerdo a las indicaciones del Subcomité regional de salud, autoridades de la parroquia de "Guadalupe", dieron a conocer las actividades que se estarán realizando en próximos días, con motivo del día de la Virgen morena.

En rueda de prensa, Juan Gerardo Hernández Briones, párroco de la iglesia, externó que en dialogo con las respectivas autoridades de salud, se pudo llegar al acuerdo de cómo realizar esas tradicionales fiestas religiosas que, con tanto fervor esperan los fieles católicos.

Dijo que, gracias al avance que se tiene en cuanto a vacunación e índice bajo de contagios del covid19, este año si se podrán realizar algunas actividades, a diferencia del pasado 2020, donde todo quedo suspendido.

Explicó que, para el próximo domingo 12 de diciembre, estarán suspendidas las misas normales en todas las capillas, por lo que se oficiaran tres misas dentro del templo, a las 7:00 a.m., 3:00 p.m. y 5:00 p.m., por lo que a las 9:00 a.m., 10:30 a.m. 12:00 p.m. (presidida por el Señor Obispo) y 7:00 p.m., todas estas últimas al exterior de la iglesia.

La lotería que se tenía programada, quedo suspendida, por lo que solo se hará una rifa con tómbola, que se estará trasmitiendo en vivo por la página oficial de la parroquia, no obstante, si se estará vendiendo comida para llevar y una exposición de danzantes que estarán durante todo el día.

Por último, el sacerdote invitó a la grey católica a respetar todas las indicaciones que se han estado brindando desde el principio de la pandemia, para que poco a poco se puedan ir recuperando todas las festividades tradicionales de la iglesia católica, además de pedir comprensión por la forma en que se estarán llevando a cabo estas festividades.