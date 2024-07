Fuerte Encontronazo en la Colonia Reynera.

SABINAS, COAH.- Fuerte accidente se suscita, en la colonia Reynera, en dónde resulta un aproximado de 8 personas con lesiones leves.

El percance se reporto siendo las 9:00 horas de este lunes 1 de julio, entre las calles Altamirano con cruce en Abasolo, en la colonia antes mencionada. En el mismo se ve involucrado un autobús de transporte urbano, color amarillo con placas # A-83835-C y una camioneta Ford F150 Tritón, color arena, con placas de Texas #JNC-691 del estado de Texas, Estados Unidos.

Los hechos según versión del conductor del camión Mercedez Benz, propiedad de transportes Campante con número económico 177, identificándose como Gerardo Flores Contreras, menciona que: "Yo venía sobre la Avenida Altamirano en vía libre, no me marca ningún alto, cuando derrepente salio la camioneta, que venia por la Abasolo, de los Anáhuac al norte, casi a mediación se me atravesó y trate de evitarla ahí se ven los rayones pero ya no alcance y termino impactada en esa casa".

Luego del choque, la Ford se impactó contra una residencia ubicada en la esquina de ambas calles en el sector, tumbando la esquina de la barda y causando severos daños a su unidad, la cual era conducida por un adulto mayor quien se identificó como Andrés "N". En la unidad viajaban unas damas adultas mayores, las cuales presentaron leves lesiones y crisis nerviosa por el susto ocasionado.

Al lugar arribaron Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana delegación Sabinas, quienes atendieron a una lesionada en la camioneta Ford F150, y siete en la unidad de transporte, incluyendo al chófer, todos de lesiones leves y crisis de nervios.

Así mismo hizo acto de presencia elementos de seguridad pública, quienes tomaron de conocimiento la parte de los hechos.

Cabe mencionar que ambas unidades fueron remolcadas al corralón municipal y citados ambos conductores a las instalaciones de seguridad pública para ahí deslindar responsabilidades.