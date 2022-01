Garantizan salud en acciones de turismo

SABINAS, COAH.- Con la presencia de la Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, Azucena Ramos Ramos, la alcaldesa de Sabinas, Diana Haro Martínez, reconoció el esfuerzo de los prestadores de servicio, integrantes de la CANIRAC que recibieron el sello Safe Travel en la Región Carbonífera en un evento donde reiteraron su compromiso de continuar con la aplicación de los diferentes protocolos de salud.

En la reunión estuvo presente el licenciado Eder López González, presidente de CANIRAC, Mario Valdés Berlanga representante de CANIRAC Región Carbonífera. La alcaldesa señaló que el sector prestador de servicio ha resistido de pie los embates de la pandemia. "Me congratula estar con ustedes que jamás han bajado la guardia y no se han rendido".

Ejemplificó con la entrega de estos sellos otorgados a destinos que cumplen con las normativas dispuestas para el bienestar del turista. Safe Travel es un sello con el que se reconoce la aplicación total y correcta de medidas de higiene y sanitización establecidas en los protocolos, tanto en destinos como empresas, los cuales han sido divididos de acuerdo al tipo de servicio, entre los que se incluyen hoteles, restaurantes, cruceros, empresas de alquiler de autos, aerolíneas y aeropuertos, empresas de transporte, centros de convenciones y tour operadores.

"Es claro que ustedes no han sido simples espectadores, por el contrario se han involucrado al 100% en bien de la salud de quienes nos visitan. Quiero decirles que me siento orgullosa de ustedes, de lo que han hecho y los resultados que han logrado, pero no me sorprende, así somos en Sabinas".

Como alcaldesa del municipio les reiteró su confianza, respaldo y apoyo en lo que requieran, para que sigan adelante con la generación de empleos que fortalece la economía local.