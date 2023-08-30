Habrá transporte para este viernes

Sabinas, Coahuila.- La alcaldesa Diana Haro Martínez anunció la tarde de este miércoles que el próximo viernes 1 de septiembre será la noche mexicana en Santo Domingo para la coronación de la reina y habrá camiones que saldrán a las 12 del mediodía de la plaza principal de Sabinas por parte de la administración municipal 2022-2024.

Señaló que el sábado 2 de septiembre a primera hora saldrá la cabalgata para llegar a Sabinas el próximo 8 de septiembre donde los estará esperando para recibirlos. Recordó que fue en 1992 la primera edición de la cabalgata Santo Domingo -Sabinas para celebrar el 50 aniversario de la elevación de Sabinas a categoría de Ciudad. Ésta es la edición 32.

"En aquel entonces salieron 7 hombres a caballo de Santo Domingo, entre otros el ex alcalde Regulo Zapata Jaime y Jacinto Rodríguez Ramos. Se recorren en 7 etapas más de 320 kilómetros que son: Santo Domingo - Paredón; Paredón - Espinazo; Espinazo - El Marques; El Marques - Los Cascabeles; Los Cascabeles - Hermanas; Hermanas - La Bazooka; La Bazooka - Sabinas.