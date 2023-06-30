“Hay derecho a manifestarse”

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén dejó en claro que en ningún momento se ha restringido el derecho a manifestarse a las personas que tienen tomadas las instalaciones de SIMAS en esta ciudad.

Lo que están realizando es un derecho constitucional por lo que cualquier persona lo debe hacer o lo puede hacer de manera libre, en este caso la prueba es que continuaron con la manifestación, el tema principal es que no se puede utilizar este derecho con el fin de tomar o privar de la libertad a algunas personas o bien tomar posesión de un inmueble, instalaciones o dependencia que se dedica al servicio público.

Destacó que los manifestantes en este caso estaban realizando un entorpecimiento del mismo ante lo cual la Fiscalía realizó todas las actuaciones conforme a derecho, protegiendo además los Derechos Humanos de cada una de las personas que están interviniendo.

Afortunadamente señaló el delegado, no hay personas detenidas o bien algún conflicto que se pudiera considerar o algún atropello a derechos fundamentales, incluso la participación de personas del sexo femenino en el mismo.

Mientras tanto sigue abierta la carpeta de investigación por el delito de despojo y oposición a la ejecución de uno de los trabajos públicos, delito que está tipificado en el Código Penal.