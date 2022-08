"Hijo de mi vida no me voy sin ti”

VILLA DE AGUJITA, COAH." Todo va muy bien, todo está bien, entonces por que no rescatan a mi hijo" dijo con enfado Don Antonio Cabriales al escuchar a diario a la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa en la Mañanera que le comunica al Presidente de la República, pero no ven avances.

Hoy se cumplen tres semanas del accidente minero y los niveles de agua no bajan, que digan la verdad que es lo que pasa con el rescate, y si todo está bien por que aun no los sacan.

Es el reclamo que hace un padre de familia que a permanecido en el campamento junto con su familia desde el pasado tres de agosto en que ocurrieron los hechos, esperando noticias de cuando será el rescate.

Don Antonio Cabriales, un hombre con temple dijo estar preparado para cuando le entreguen los restos de su hijo Mario Alberto Cabriales, que ya perdió toda la esperanza de encontrarlos con vida.

"Hijo de mi vida no me voy a ir sin ti, aquí te voy a esperar no importa el tiempo que tarden en rescatarte, pero aquí no te quedas" dijo el agobiado padre que exige a las autoridades que les digan la verdad sobre los trabajos de rescate.