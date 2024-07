Histórico podría ser una mujer quien represente la Asociación

SABINAS, COAH.- En miras a realizar el cambio de mesa directiva en el Colegio de Abogados de la Región Carbonífera A.C., el licenciado Marco Antonio Limón Regalado, aclaró que actualmente sigue fungiendo como representante de dicho gremio, desmintiendo información que se ha ventilado en relación a que ya no tiene dicha representación.

Expresó que, no será hasta entonces que se elija una nueva mesa directiva, cuando los nuevos integrantes tomen las riendas de esta Asociación Civil donde por primera vez históricamente podría ser una mujer quien represente al Colegio, sin embargo, mientras no haya una nueva disposición que indique que ya fue nombrada otra mesa directiva, él seguirá fungiendo como tal.

"En este caso quien se postuló como aspirante para ocupar la Presidencia del Colegio es la licenciada Selene Ramírez Guajardo juntamente con su planilla y, hay otro candidato por ahí también que se inscribió respecto de las cuales analizamos la posibilidad de que efectivamente se admitan esas planillas para que en su momento oportuno se elija quien será el nuevo titular o la nueva titular de la presidencia del Colegio de Abogados", destacó.

Externó que desde 1985 hasta la fecha habían sido unicamente hombres los que representaban a los abogados argumentando -nosotros fuimos el parte aguas, porque incluimos a mujeres ya que hasta antes de nuestra participación en la actual mesa directiva, no se habían designado cargos a abogadas.

Hoy en día dijo, estamos siendo inclusivos, y Selene realizaría un buen papel, sin presumir o sin prejuzgar de que los otros candidatos no tengan un buen perfil, pero hago esta aclaración porque es la primera vez que una mujer se postula para aspirar a la presidencia de la mesa directiva, aunado a que, predominaría ese equilibrio entre justiciables, abogados y autoridades.

Agregó que, existe otra agrupación de abogados denominada Foro de Abogados de la Región Carbonífera los cuales tuvieron a bien celebrar una asamblea en relación a la elección de una nueva mesa directiva, están en todo su derecho pues cada quien en este país, tiene la libre decisión de asociarse donde quiera y como quiera, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que los bogados de la Carbonífera estén con nosotros, en otra agrupación o en la agrupación que ellos decidan unirse y unificarse, dijo.

Sin embargo, refirió, un abogado es aquel que representa los intereses de una persona o de un justiciable, sus intereses jurídicos ante la autoridad y el Colegio de Abogados como su nombre lo indica es de abogados en el ejercicio de su función.

"Pretender integrar a funcionarios públicos en una asociación pierde su esencia, puesto que el deber ser es, estar integrada por abogados no por funcionarios".

Aclaró también que en dos años de función jamás han tenido problema alguno con los servidores públicos, alguna queja, alguna controversia de índole personal, aseverando que simplemente están para velar porque se resuelvan las situaciones que se presenten de la mejor manera posible.

Pero, ahondó, "Si tú tienes un funcionario público en la mesa directiva vedas ese derecho que puede tener el agremiado al Colegio de Abogados contra la función pública, ante lo cual, no puedes ser juez y parte, por eso es que la intención de nosotros en franco cumplimiento a la esencia de los estatutos del acta constitutiva, documento legal debidamente registrado ante la instancia competente para fungir como Colegio de Abogados, es precisamente que sean los abogados litigantes los que ocupen la mesa directiva", abundó el licenciado.

Mientras tanto aseveró, "Esta es la mesa directiva que sigue vigente y es la que en su momento oportuno dará a conocer quien será la nueva titular o el nuevo titular, o los nuevos miembros de este colectivo por lo que, seguimos siendo nosotros los que fungimos como tal tras haber sido elegidos mediante asamblea a través de voto libre y secreto, sin que exista ningún cambio al respecto", acentuó.

Con esto no quiero decir agregó -que nosotros vamos a perpetuar o seguir aquí en esta mesa directiva sino todo lo contrario queremos que entre el nuevo o la nueva presidenta a regir dicho gremio.

Respecto a nuevos ingresos, señaló que se hicieron una serie de solicitudes para ingresar al Colegio de Abogados, sin embargo, sin dejar a salvo los derechos de los nuevos aspirantes, les mencionamos que en su momento no era posible ser incluidos como miembros en virtud de que les hacía falta un requisito por ahí.

Esa situación se las dimos a conocer en un acuerdo, respecto del cual, muchos abogados no estuvieron de acuerdo, sin embargo, nosotros nos regimos en base a los estatutos y así vamos a seguir, no podemos ir en contra, pues los requisitos se establecieron mediante la convocatoria, y, al final de cuentas no nos vamos a apartar de ellos, eso que quede muy claro.

Destacó a su vez que, esto no quiere decir que los abogados nunca van a poder acceder o llegar a ser miembros del Colegio de Abogados, puesto que, establecieron también en el acuerdo que, será la nueva mesa directiva que funja como tal en un futuro quien admita a estos nuevos aspirantes al Colegio de Abogados de la Región Carbonífera y, en ese sentido quiero decir, ellos van a ser admitidos en el momento oportuno, puesto que no se les está negando su participación para ser miembros o su inclusión en el Colegio, tal y como se ha venido desvirtuando la información, externó.