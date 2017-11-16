Implementan programa fomento Sanitario: DM

SABINAS, COAH.- El departamento de regulación sanitaria de la Jurisdicción Sanitaria 03 estará realizando un programa denominado ‘‘Fomento Sanitario’’ donde se le invita a dar cumplimiento a las normas básicas de higiene a la hora de preparación de los alimentos.

David Mussi Garza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 en esta Región Carbonífera dio a conocer que el pasado 02 de noviembre se estuvo visitando las ferias del hueso alrededor de los distintos Panteones de la cuenca carbonífera.

Por parte del encargado del programa se les invita a los vendedores la colocación de cofias, cubre bocas, lavados de manos, así como la explicación y la entrega de folletos a cercas de las reglas básicas de higiene, así como a dotarlos de los distintos productos para descontaminar las frutas y verduras así como el lavado y la técnica que se debe de realizar.

De la misma manera se le invita que se acerquen a la Jurisdicción Sanitaria a tramitar su tarjeta como preparador de alimentos, por tal motivo se les pide que asistan a las pláticas capacitación sobre la preparación alimentaria misma que se lleva a cabo cada lunes de cada mes en las oficinas de la citada dependencia, donde se acompaña con un análisis de laboratorio de la persona que estará preparando los alimentos.

Esto es de manera gratuita solamente se paga el estudio de laboratorio al concluir su curso se les aplica un examen de conocimiento acerca de lo que ha recibido y esto lo certifica como manejadores de alimentos.