Indignación en Sabinas por maltrato a un equino arrastrado por joven

SABINAS, Coah.- Vecinos de la colonia Infonavit exhibieron un presunto caso de maltrato animal, luego de observar a un joven que aparentemente arrastraba a un equino por una de las calles del sector.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes muestran al animal siendo prácticamente arrastrado, atado a una cuerda y estirado por el joven.

De acuerdo con habitantes de la colonia, al cuestionar al responsable sobre lo ocurrido, este respondió que únicamente estaba haciendo uso de estrategias para amaestrar al potrillo. La situación generó indignación entre los vecinos, quienes consideraron que las acciones observadas podrían constituir maltrato contra el animal sintiente.

Ante ello, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que revisen el caso y, de ser procedente, determinen responsabilidades. El material fue difundido como evidencia de la situación y generó preocupación entre residentes de la colonia por las condiciones en que era tratado el equino.