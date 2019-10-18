Inician ‘Brigada Rosa’

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Este viernes se llevó a cabo la jornada de detección oportuna de cáncer, denominada “Brigada Rosa” mediante los servicios de la unidad móvil para exámenes de mastografía a cargo de la Secretaría de Salud, misma que llegó a las instalaciones del salón “Benito Juárez García” en la Villa de San Juan.

Esta actividad, forma parte de la campaña “Nos sumamos al rosa” que promueve el sistema DIF de San Juan de Sabinas, en coordinación con el municipio.

En el acto el alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Iván Long Hernández, acompañado de su esposa la presidenta del DIF, Lic. Alejandra Flores de Long, destacó la importancia de este tipo de acciones que forman parte de los acuerdos dentro del convenio de colaboración que mantiene el municipio con la Secretaría.

Así mismo, resaltó la importancia de que las mujeres se sometan a los exámenes preventivos, con la intención de poder actuar en caso de presentarse algún caso positivo, pero, sobre todo, aplicar las medidas preventivas necesarias como parte de la lucha de esta enfermedad.

El alcalde, Julio Iván Long Hernández, presidió dicho evento.

Aunado a los servicios para la aplicación de los exámenes para la detección del cáncer de mama, también se ofrecieron una gama de servicios de forma gratuitos para la comunidad, en materia de salud.

Otro de los servicios que se dieron son las pláticas sobre el cáncer de mama, dispensario médico, corte de cabello, lotería y refrigerio.

Cabe señalar que en esta jornada se contó con la participación del Dr. David Alejandro Mussi Garza, jefe de la jurisdicción sanitaria número tres; Ing. Raúl Vara de Luna, coordinador regional del sistema DIF Coahuila, entre otros funcionarios estatales, regidores y funcionarios de la presente administración municipal.