Inspeccionan guarderías

SABINAS, COAH.- La coordinación municipal sigue con las inspecciones de negocios y guarderías de la localidad para que estos cuenten con las medidas de seguridad necesarias y establecidas por la ley.

José Pichardo González, coordinador de protección civil municipal dijo que ya se visitaron las guarderías y posteriormente arrancan en lo que son las gaseras esperando que para cuando concluya el año se hallan visitando todos estos lugares.

Informó que en las guarderías son áreas que deben de estar debidamente supervisados debido a que ahí se encuentran lo más preciado de una familia que son los hijos.

Señaló que todos estos lugares deben de contar con extinguidor y sus rutas de evacuación debidamente, su elaboración de alimentos, que tengan bien sus salidas, el personal debidamente capacitado contra incendios y utilización de extintores, son una serie de requisitos que se están viendo.

Indicó que se están checando los sistemas estructurales de cada uno de las guarderías así como el cableado para que estos estén funcionando correctamente evitando accidentes.

Mencionó que en estas inspecciones no han tenido necesidad de suspender lugares ya que la gente propietaria de estos lugares siempre han estado prestos para esto.