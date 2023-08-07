Izan bandera en plaza de Sabinas

Sabinas, Coahuila.- Con los honores correspondientes, la mañana de este lunes, se izó la bandera en la plaza principal con la presencia de la alcaldesa Diana Haro Martínez así como la participación de los elementos de la SEDENA, Seguridad Pública del Mando Único de Sabinas, con motivo de fortalecer los valores patrios de la ciudadanía en general, con el exhorto de rendirle tributo en nuestro municipio.

Asistieron el secretario del Ayuntamiento profesor Mario Alberto Muñiz Nájera, integrantes del cabildo, la subdirectora de Servicios Educativos en Sabinas, Juárez y Progreso, Marisol Ávila Menchaca, el director de Seguridad Pública Lionel Payán Sánchez, directores y coordinadores de la administración municipal y la banda de guerra del CBTIS 20.

El izamiento de la bandera fue observado respetuosamente por personas que a esa hora de la mañana atravesaban la plaza para dirigirse a su trabajo, así como los propios elementos de la corporación policíaca. Rendir tributo al lábaro patrio es enaltecer.