Jennifer celebra sus xv años

Dora isela de la cruz/sABINAS COAH. Feliz por haber arribado a sus 15 años de feliz existencia, Jennifer Elizabeth González González festejó en compañía de sus padres, familiares y amigos tan importante acontecimiento.

Jennifer agradeció a Dios por su salud y por hasta ahora completar sus planes, un futuro promisorio le espera a esta jovencita hija de Ramón González y Eva maría González de González, quienes le organizaron el festejo en el salón Juan Méndez. En este lugar se dieron cita sus amigos quienes pasaron una noche de baile, música, amistad y convivencia sana, ¡Muchas felicidades a Jennifer que sus anhelos de vida se cumplan y una carrera de éxitos! LA VOZ