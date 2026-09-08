Gobierno de Coahuila mejora suministro de agua en Sabinas

SABINAS, COAH.- Por instrucciones del gobernador, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno del Estado puso en marcha una estrategia inmediata para mejorar el suministro de agua potable en Sabinas, que contempla la perforación de cuatro nuevos pozos.

El director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Lauro Villarreal Navarro, informó durante una rueda de prensa en el municipio de Sabinas que ya se trabaja en tres pozos ubicados en El Mezquite, Flores Magón y El Puente, donde los estudios geológicos detectaron buenos caudales de agua.

Explicó que también se realizará una exploración en Vista Hermosa, por lo que podrían incorporarse hasta cuatro nuevas fuentes de abastecimiento.

La inversión inicial ronda los 6 millones de pesos para los tres pozos, además de 3.5 millones destinados a un programa piloto en 20 escuelas con infraestructura para almacenamiento de agua.

Villarreal Navarro señaló que, si el programa piloto funciona, podría extenderse posteriormente a las 98 escuelas de Sabinas. Agregó que el pozo de Flores Magón podría entrar en operación en unas tres semanas, mientras que el de El Mezquite estaría listo en aproximadamente cinco más.

De acuerdo con CEAS, las nuevas fuentes permitirán mejorar el suministro en ocho o nueve colonias ubicadas en las márgenes del río Sabinas.

"La gente lo que pide es abrir la llave y que salga agua", resumió Villarreal Navarro, al señalar que la meta es que Sabinas avance hacia un servicio disponible las 24 horas del día.

En la reunión se contó además con la presencia del subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández; la coordinadora de Servicios Educativos, María del Socorro Jiménez Benavides; el gerente regional de SIMARC, licenciado Carlos García Vega y el coordinador de SIMARC en Sabinas, Javier Treviño Ramos.

Las autoridades estiman que en un periodo de dos a tres meses las acciones permitirán mejorar de manera importante el abasto de agua en Sabinas.