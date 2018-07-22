Les imparten talleres de integración y sensibilización Se preocupa el DIF por personas discapacitadas

NUEVA ROSITA COAH.- Como parte de la labor asistencial que ofrece el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se realizaron pláticas y un curso de integración y sensibilización hacia las personas con discapacidades de todo el Municipio.

La presidenta honoraria de dicha Institucion Alejandro Flores de Long en coordinación con DIF Coahuila que preside la señora Marcela Gorgón de Riquelme, y con el objetivo de promover la igualdad de condiciones, derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en la comunidad, donde se busca promover la salud emocional de todos los ciudadanos.

Entre niños y adultos mayores fueron los beneficiados con dichas pláticas.

DIF San Juan de Sabinas a través de la Coordinación de Instancia de la Mujer, lleva a cabo pláticas dirigidas al Grupo de Personas con Discapacidad de DIF Municipal con dinámicas, proyección de videos, entre otras actividades que se estarán realizando periódicamente.

“En DIF San Juan de Sabinas ustedes son lo más importante, cuenten siempre con todo nuestro apoyo, ya que el Gobierno que preside mi esposo el alcalde Julio Long, siempre tiene presente a todos los ciudadanos sanjuanences que son pilares en nuestra sociedad, queremos que se sientan felices y cómodos, nosotros nos encargaremos de hacer sus días mas bonitos y mejores”, declaró la primera dama.

Los asistentes a dichas pláticas, se vieron desde niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad que presentan diferentes tipos de discapacidades, los cuales se mostraron muy contentos al realizar las actividades que se impartieron, pues declararon sentirse muy consentidos por el gobierno del cambio.