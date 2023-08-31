Listos para fiestas grandes de Sabinas

SABINAS, COAH.- La coordinadora de Turismo municipal, Veneranda Reyes, menciona que ya están listos para las fiestas grandes de Sabinas, que inician el viernes 8 de septiembre con la coronación de la Reina de Sabinas Yahaira I.

El sábado 9 de septiembre continúan los festejos con la "gran cabalgata", donde se esperan miles de jinetes de Estados Unidos, del interior de la República Mexicana así como de toda la Región Carbonífera, cabe hacer mención que este evento ecuestre es una tradición muy arraigada entre los Sabinenses que es considerada como una de las mejores cabalgatas.

La Alcaldesa Diana Haro Martinez, encabezará la cabalgata acompañada de funcionarios municipales y Estatales, así como los invitados especiales que son las familias que estarán presentes disfrutando de este magno evento.

Durante los grandes festejos de Sabinas, se llevará a cabo el concurso " Póngale al Ataúd", con un cupo limitado, los interesados en participar deberán de inscribirse en las instalaciones del palacio municipal en un horario de 9:00 de la mañana a 15:00 de la tarde,

El concurso se tiene contemplado llevarse a cabo el próximo domingo 17 de septiembre, la cocción será categoría libre y deberá de ser en ataúd, los jueces estarán premiando los tres primeros lugares con 25, 15 y 10 mil pesos.