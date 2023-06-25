Listos para las graduaciones

SABINAS, COAH. - Familiares, amigos, padrinos y maestros de estudiantes de preparatoria y universidad próximos a graduar, ya se preparan para hacer de esta celebración una fecha inolvidable.

Las ceremonias de graduación de nivel básico no deben ser ostentosas, por tal motivo los padres de familia y padrinos buscan regalos propios de final de cursis que estén al alcance de sus bolsillos.

Es así que en negocios dedicados a la elaboración de recuerdos, ramos, centros de mesa y demás objetos alusivos al tema, ya empiezan a reportar la venta de estos artículos, así como de los insumos para elaborarlos.

Los precios del año pasado se mantienen e incluso hay descuentos, y el sistema de apartado; el costo de los detalles puede variar desde los 100 a los 230 pesos, aproximadamente.

Se estima que las ventas de todo en los artículos relacionados con este tema continúen hasta mediados de junio, informó la dependienta de un negocio de este tipo en la localidad.