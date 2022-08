Llama AMLO a no rendirse

VILLA DE AGUJITA, COAH.- "La instrucción es que no nos demos por vencidos en torno al rescate de los 10 mineros atrapados en el Pozo de carbón El Pinabete pues no va a suceder lo de Pasta de Conchos que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros", expresó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en la conferencia La Mañanera.

Señaló que tras el rechazo por parte de las familias quienes no aceptaron la propuesta del tajo para realizar el rescate, aclaro -no es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo para ejecutar las acciones-.

Ante ello, aseveró, se está dialogando con ellos, se está haciendo esa labor por lo cual los técnicos van a explorar si se puede acortar el tiempo a fin de poder iniciar con el rescate extrayendo más agua, aun cuando sostienen los expertos que estando con menos líquido los pozos de carbón, de todas formas hay riesgos.

Mientras tanto, aseveró "se siguen bombeando entre 600 y 800 litros por segundo de agua en el pozo, -no ha parado el bombeo-, pero siguen estando altos los tirantes de líquido ante lo cual se hizo una revisión técnica buscando otra opción, otra alternativa para el rescate y una de las opciones fue escarbar el terreno para poder entrar a la mina pero eso lleva más tiempo, añadió el mandatario federal.

Sobre la exigencia de los familiares de los mineros en torno a la renuncia de Laura Velázquez Alzúa, López Obrador calificó esto de "Politiquería".

Agregó que lo más importante es el rescate, pero -desde luego habrá una indemnización- argumentó.