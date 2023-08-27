Llega brigada a las colonias

SABINAS, COAH.- Con el acercamiento hacia las familias quienes aprovechan para hacer sus planteamientos y peticiones, la alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez llegó cargada de beneficios para aplicarse a través de brigadas en las colonias Las Vírgenes e Ismael Rodríguez, además compartió con ellos momentos de diversión al jugar lotería con muy buenos premios para quienes resultaron ganadores. En ambas colonias, la respuesta fue muy positiva y Haro Martínez ratificó su compromiso de estar presente en todos los sectores.



La primera de estas brigadas fue en la colonia Las Vírgenes, esquina virgen de Guadalupe y virgen de los Dolores, con lotería y premios de despensa, bazar de ropa, corte de cabello, entrega de detergente, asesoría jurídica y psicológica así como toma de presión y glucosa, la alcaldesa dijo que el objetivo es apoyar la economía de los hogares; a las 6 de la tarde a la altura del six fue esta acción dónde estuvieron presentes varias dependencias.

A las 7 fue en calle Revolución esquina con Guadalupe Victoria, en la colonia Ismael Rodríguez donde la alcaldesa Diana Haro Martínez, así como los directores y coordinadores de las diferentes dependencias, todos con el mismo objetivo de atender a la población en general estuvieron presentes. En días anteriores se realizaron en la víspera del regreso a clases, brigadas con entrega de útiles escolares porque la alcaldesa Diana Haro está consciente de las necesidades de la población debido al gasto que representa la adquisición de los útiles escolares, uniforme y calzado de los menores de educación básica.