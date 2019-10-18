Lleva Marcela Gorgón apoyos por 5.4 mdp

San Juan de Sabinas, Coah.- En beneficio de las personas y familias más vulnerables y en el marco del convenio macro “Vamos a Michas”, la señora Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Estatal, entregó apoyos económicos, alimentarios y funcionales por más de 5.4 millones de pesos a familias de las regiomes Carbonífera y Norte de Coahuila.

En coordinación y con la contribución de los alcaldes y alcaldesas de San Juan de Sabinas, Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso, a la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila hizo entrega de 70 sillas de ruedas a personas con alguna discapacidad, así como 340 apoyos económicos a adultos mayores empacadores voluntarios y mil 420 despensas saludables, en beneficio de 710 familias de la región Carbonífera.

La visita la realizó a las regiones, carbonífera y norte de Coahuila, se entregaron apoyos económicos, alimentarios y funcionales.

Más tarde encabezaría la entrega de la entrega de apoyos similares en los que se aplicaron más de 3.1 millones de pesos acompañada de las alcaldesas de Guerrero, Villa Unión, Zaragoza e Hidalgo, así como de los alcaldes de Acuña, Allende, Piedras Negras, Nava, Morelos y Jiménez, a quienes agradeció también “ir a michas” con el gobernador Miguel Riquelme, para complementar las inversiones a favor de las personas y las familias que más ayuda necesitan.

La señora Marcela destacó que con estas acciones se refrenda el compromiso del DIF Coahuila de continuar trabajando de manera coordinada con cada uno de los municipios para elevar la calidad de vida y generar mejores oportunidades para las familias y las personas en condición de vulnerabilidad.

EN SAN JUAN DE SABINAS

Tras recibir la bienvenida del Alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Iván Long Hernández, el Director General del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, le agradeció las facilidades para llevar acabo la entrega de estos apoyos y enfatizó que para la señora Marcela “es de gran importancia que se sigan impulsando programas para atender las necesidades de las personas que más lo necesitan. Por ello, el DIF Coahuila, en coordinación con los sistemas DIF municipales, implementa el programa Adultos Mayores en Plenitud (AMEP)”.

Los ciudadanos coahuilenses beneficiados se mostraron muy contentos por los beneficios que este viernes recibieron.

Explicó que este programa opera en 18 municipios del estado, donde más de 3 mil 200 adultos mayores empacadores voluntarios están integrados en 150 centros comerciales, de los cuales en la región Carbonífera se cuenta con Soriana, Super Gutiérrez y Merco.

“El día de hoy se beneficia a 340 adultos mayores empacadores con apoyos económicos que representan una inversión regional de más de 420 mil pesos”, dijo.

Mencionó en su intervención que otro programa que ha impulsado la señora Marcela es “Sobre ruedas, nos movemos juntos”, que brinda a quien la necesite, una silla de ruedas para mejorar su movilidad y facilitar su acceso a la inclusión social con autonomía.

En el marco de este programa, se entregaron 70 sillas de ruedas a personas con alguna discapacidad.

Aunado a los apoyos mencionados, y con apego al compromiso del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís de mejorar el estado nutricional de la población coahuilense, se hizo entrega de mil 420 apoyos alimentarios correspondientes a la primera de cuatro entregas, beneficiando a 710 familias con despensas saludables y a 180 niñas y niños de 0 a 5 años de esta región con 360 raciones de suplemento alimenticio.

Lo anterior representó una inversión total de un millón 420 mil pesos por parte del Gobierno Estatal, más 426 mil pesos que fueron aportados por los gobiernos municipales de Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas.

Genaro Juárez Rincón, beneficiario de estos programas, expresó su agradecimiento por estas acciones y por trabajo que se hace a favor de las personas y las familias que más necesitan de apoyo.

LA INVERSIÓN MÁS NOBLE

Fue en el municipio de Allende quea señora Marcela afirmó que la inversión más noble es la que se destina a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable.

Luego de recibir la bienvenida del primer regidor del municipio de Allende, José de Jesús Díaz Gutiérrez, a nombre del alcalde Antero Alberto Alvarado Saldívar, la Presidenta Honoraria del Sistema Estatal DIF, reiteró que seguirá sumando voluntades, recursos y acciones para brindar más y mejores oportunidades de desarrollo a las personas con discapacidad, a los adultos mayores y a las familias en general.

Por su parte, en su mensaje, el director general del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, detalló que en este evento se hizo entrega de 360 apoyos económicos

a adultos mayores empacadores voluntarios de los centros comerciales Soriana, Súper Gutierrez, Merco y HEB.

Los apoyos consistieron en becas de mil 250 pesos, que se otorgan una vez al año con una inversión de 450 mil pesos.