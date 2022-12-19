Llevan Bikers alegría a niños de Sabinas

SABINAS, COAHUILA.- Integrantes de varios clubes de motociclistas de la región y Monclova Coahuila realizaron una rodada para llevar alegría a los niños entregándoles un juguete, recorrieron varias colonias de Sabinas y sus alrededores.

Edgar Guajardo vestido de Santo Claus comentó que la rodada es simplemente para beneficio de los niños, no tiene lucro no tiene partidos, no tiene motoclubs, simplemente toda aquella persona que tenga una motocicleta y el ánimo de hacer feliz a un niño y entregar un juguete, ayer esperaban que más compañeros se unieran en el estacionamiento de la antigua tienda Merco dijo “estamos esperando compañeros de motoclubs de Monclova, Sabinas y Nueva Rosita, para ir a las colonias y entregar un juguete a pequeños de escasos recursos, algunos motociclistas se integrarán en el recorrido.

“Traemos regalos como para 200 niños más los que se junten, dijo Edgar Guajardo somos un grupo de amigos que nos hacemos llamar “Bikers Unidos” de la región carbonífera, tambien participan clubes como Descarriados, Águilas, Fugitivos, Lobos, Exiliados, Las Chiquis, Bens Raiders entre otros.