Lo mataron por un tanque de gas

SABINAS, COAH.- La línea de investigación que lleva la Fiscalía en cuanto al crimen de quien en vida respondiera al nombre de Arnulfo Sanmiguel es que lo mataron para robarle, en hechos que sucedieron en el rancho “El Piñón” en el Ejido Agujita.

“Fue un asalto” así lo informó el delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén al señalar que la persona fue localizada sin vida en el inmueble y, una vez que se practicó la necropsia, se determinó que la causa de la muerte fue por un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Ulises Ramírez Guillén, delegado de la Fiscalía.

El calibre por el cual aparentemente se da este hecho, es un calibre pequeño en este caso 22 o 25, con orificio de entrada más no de salida de acuerdo al dictamen vertido por los médicos.Desde el pasado domingo agentes de la Fiscalía trabajan en las diligencias correspondientes para esclarecer estos hechos registrados en el rancho propiedad del infortunado y donde en esos momentos se encontraba dormitando cuando presuntamente fue asaltado por varias personas quienes llegaron a cometer un robo en dicho lugar.

Dado lo anterior, al detectar el ejidatario la presencia de las personas intentó disuadirlos, terminando en estos lamentables acontecimientos, destacó la autoridad.

Mencionó que este es el avance que se tiene de las investigaciones efectuadas motivo por el cual ahora esperan tener más datos relevantes al respecto. En cuanto al monto de lo robado, no se ha determinado aún pero desaparecieron del lugar algunos objetos como sierras y tanques de gas, sin embargo familiares de la víctima son los que realizan la revisión correspondiente en el inmueble.

Lee también: Termina prensado conductor

Cabe señalar en el rancho fue provocado un incendio para lo cual ya se trabaja en la parte pericial a fin de tener los mayores indicios posibles para esclarecer este hecho delictivo.

En cuanto a la detención de presuntos responsables el delegado informó que no hay personas arrestadas, se tienen ya algunos señalamientos de quien o quienes pudieron haber cometido el robo y el crimen, de tal manera que una vez que se den las líneas de investigación se determinará a los posibles responsables.