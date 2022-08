"Los queremos vivos o muertos"

VILLA DE AGUJITA, COAH.- ¡Vivos o Muertos los queremos! Así lo menciona Magdalena Montelongo Pérez hermana de Jaime Montelongo Pérez de 61 años de edad originario de esta Villa quien permanece atrapado en la mina El Pinabete.

"Nosotros estamos conscientes que en cualquier momento podemos recibir una noticia que no sea alentadora, es triste pero, hay que aceptar pues quien puede aguantar tantos días sin comida y agua bajo tierra", solamente que Dios los ayude, exclamó.

Sería realmente un milagro y confiamos en Dios pero ahora lo que realmente imploramos a las autoridades federales es que no nos los vayan a dejar ahí.

"Nosotros continuaremos aquí, nos sentimos tristes, pues seguimos pidiendo que nos ayuden, pues ojalá y no pase lo que en Pasta de Conchos pues la última palabra la tiene el Gobierno".

Llorando dijo es muy triste el saber dónde van a quedar, he llorado mucho por mi hermanito, me hace mucha falta, quisiera verlo, decirle que lo quiero mucho, he hablado con Dios le he pedido que no nos desampare y sé que me escucha"!.

Mencionó que la fuerza para estar ahí en la mina la sacan del amor hacia su familiar pues siempre han sido muy unidos, añadiendo que no van a abandonar a su hermano.

"Si mi hermano saliera por este camino de la mina yo le agradecería mucho a Dios sería un gran regalo para nuestra familia, la vida de mi hermano quien tiene a su esposa e hijos que lo esperan con los brazos abiertos.