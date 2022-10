Lucha 16 años contra el cáncer

SABINAS, COAHUILA.-Dicen que Dios no le da batallas a alguien que no pueda superar, Elda Aguirre Durón es ejemplo de ello, llegó a esta ciudad en el año 1991, con su familia desde Cuatro Ciénegas Coahuila, años más tarde, en 1997 su hija Brenda perdió la batalla contra el cáncer tenía 19, fue cuando empezó con problemas de vitíligo y más tarde contrajo también el cáncer en la glándula parótida, tiene 16 años luchando contra esta terrible enfermedad y aun así cuida de sus nietos uno de ellos con parálisis cerebral mientras su hija trabaja.

La operaron en monterrey en el 2007, y desde entonces ha estado en tratamiento, primero quimios en la vena, luego radiaciones y ahora las quimios de por vida, 6 pastillas diarias.

Ahora presenta metástasis pulmonar, el tumor más grande mide 7.4 y otro en el hígado mide 5.8, viaja con el oncólogo cada 8 semanas dice, "hago el esfuerzo a pesar del gasto que representa, por eso me muevo a hacer actividades" dice sonriendo, ella vendía productos Avon y la compañía la pensionó, agradece infinitamente ese gesto.

Hace las cuentas del medicamento, el puro medicamento de la quimio vale 15 mil pesos, parches para los dolores 2 mil pesos, quizá yo tendría que gastar por mes más de 25 mil, como podría, se pregunta.

Sonríe para la foto, muestra los dulces que entre citas con el oncólogo, tratamientos y el cuidado de sus nietos elabora con tanto gusto, dulces de higo, de leche, ate de guayaba entre otros los cuales vende para solventar sus gastos, también su hija vende productos de stanhome y otros en la misma casa ubicada en calle Abasolo esquina con Francisco Villa.

A veces los dolores le hacen quejarse un poco, no mucho, lo hace silenciosamente, aun con todo lo que le pasa cree en el Dios misericordioso que la ha sostenido.

Sus hijas ya se habían ido y por azares del destino regresaron, están al tanto de ella, de sus tratamientos y cuidados, todos se cuidan en ese hogar, se ayudan, se apoyan, venden productos de limpieza de algunas marcas, todo tiene un mismo fin apoyar en el hogar y en la salud.

"Los tumores se han estancado dice, porque cada vez que va con el oncólogo este le hace un estudio llamado Tac, así lo observa, no ha disminuido pero tampoco crecido" dice con esperanza.

Yo oro aquí en mi casa todos los días, tengo demasiada fe dice, cuando no tengo tanto dolor voy a la iglesia, me llevan, pero no aguanto mucho, no puedo caminar mucho.

Vive cada día, hace cada día dulces, cuida, no deja de sonreír a pesar de la adversidad, valiente mujer.