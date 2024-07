Magistrado del Tercer Tribunal Distrital emite opinión sobre la Reforma Federal de AMLO

NUEVA ROSITA, COAH.- El Magistrado del Tercer Tribunal Distrital Hiradier Huerta Rodríguez, dio a conocer como se ha avanzado en la impartición de justicia en Coahuila, en donde se han impulsado diferentes modificaciones y reformas, así mismo emitió su opinión en cuanto a la reforma federal.

Mencionó que el reto en materia de Justicia es constante, por eso el abogado dice el decálogo, "Estudia o si no cada día serás menos abogado", vienen los retos de la impartición de justicia en materia oral en juicios civiles y familiares. "En materia familiar ya se han implementado pero ahora toca en materia civil, donde se están dando las capacitaciones por parte del poder judicial, a los funcionarios y servidores públicos del mismo, para entrar en esta nueva etapa, los juicios civiles ya se van a llevar como lo han visto ustedes, como en materia penal, es decir ya se van a desarrollar de manera oral y se va a tener que estar resolviendo en la misma audiencia de una manera pública y transparente".

Señala lo que esto representa para los ciudadanos que es la transparencia, seguridad, el poder estar en un juicio y que tú lo veas. "No es como en materia escrita, que no mirabas el puro expediente, pero no veías el contenido; en cambio en audiencias de juicio oral, ustedes saben que pueden ingresar siempre y cuando no sean audiencias de carácter privadas, ósea donde haya menores, o te afecten otros bienes; y podrían estar ustedes ahí, y la gente también, aun cuando no sea abogado pues se forman su criterio de cómo se desahogaron las pruebas, y quién puede tener la razón".

Indicó que el principio de justicia expedita si ha funcionado. "Ustedes ven en un juicio oral que se desahogan las pruebas y ahí mismo se dicta la sentencia, es expedito; lo mismo ya se está trayendo para la materia civil, para que se vayan desahogando los juicios, y conforme se va descargando pues ahí mismo se va dictando la sentencia correspondiente".

Expresó que esto ha ayudado mucho en la labor de los jueces que anteriormente tenían muchos retrasos orales, ya que todo esto, son procesos en lo que se tiene que ir adaptando la primera, la segunda generación, para el desarrollo de la de los criterios y el desenvolvimiento de las audiencias, que ahorita no hay margen. "Está todo ya tan sistematizado, que ya se ha ido generando una sinergia, para que no haya ningún tipo de retraso en materia de justicia".

Por otro lado emitió su opinión en cuanto a la reforma que quiere implementar el Presidente de la República AMLO, Señalando que: "Estaría en ser un poco más prudente, porque todavía no la tenemos, ósea son proyectos de reforma, no sabemos qué adecuaciones le van a hacer, no sabemos si los diputados o no con mayoría calificado no la van a aprobar. Y eso es la materia primero Federal, después bajo qué rubros venga al estado, y cuáles sean los lineamientos que se fijen en el estado de Coahuila. Entonces sí tendríamos que ser un poco más prudente, para no crear un tipo de alarma social de qué es lo que va a pasar, mejor si eres un hombre de letras, de leyes, pues hay que tener la ley, y ya que tengamos la reforma constitucional, ahora sí ya poder dar una opinión, pero ya con la ley en la mano". Señaló el magistrado.

Agregó que aún no se determina el tiempo en que estará lista, declaró que: "Se están haciendo una serie de foros, según vi en algunas publicaciones, y uno de ellos va a ser en los primeros de agosto en Saltillo, o sea para ver cuál es la problemática que se puede presentar, Cómo se daría en caso de aprobarse la reforma, cuáles serían los lineamientos y los ajustes que tienen que realizarse".