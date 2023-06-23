Mantiene Sabinas su línea abierta

Sabinas, Coahuila.- Con el objetivo de mantener un constante acercamiento con los sabinenses y responder a las peticiones así como dar seguimiento a los reportes de la ciudadanía que tienen que ver con los diferentes rubros del municipio, está a disposición permanente el número 8611280367 en la dirección de Atención Ciudadana que puede ser vía llamada o WhatsApp en horario de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde dijo la licenciada Edith Maldonado, directora de este departamento que se localiza en la primera oficina al entrar a la presidencia municipal.

Dijo la entrevistada que la instrucción de la alcaldesa Diana Haro Martínez desde el inicio de la administración 2022-2023, Sabinas, el corazón de la Región Carbonífera ha sido precisa en cuanto a dar atención a la gente.

"En cada una de las reuniones que tenemos la indicación es la misma: servir a la ciudadanía; sabemos que estamos aquí con esa finalidad y en ese horario recibimos cada uno de sus reportes que tienen que ver con los servicios primarios del municipio, alumbrado, bacheo, recolección de basura, limpieza de vialidades a causa de ramas, hierba, escombros, así como también fugas de agua, drenaje tapado, atención de reportes de animales muertos, o sin dueño, que es lo que más señalan.

En ocasiones, dijo, también hacen reportes de vehículos yonkeados o abandonados y estos se pasan a la dirección de seguridad pública. Reiteró el compromiso de la administración municipal para atender a la ciudadanía en sus peticiones en cuanto a los servicios.