Mantienen seguridad en la Región Carbonifera

SABINAS, COAHUILA.- Con avances importantes en la judicialización y ordenes de aprensión los índices de delitos de la región carbonífera se mantienen similares a los del año pasado manifestó Ulises Ramírez Guillen delegado regional de la FGE, el saldo general de este año es que aun a pesar de los últimos homicidios se mantienen a la baja estos delitos.

También lee: No rescataré AHMSA”: AMLO

Señalo que si bien se han presentado algunos casos de robo, también estos han ido disminuyendo en relación con el año pasado lo mismo que los homicidios.

Respecto a los últimos homicidios sucedidos en la región el caso de Aarón Renovato, el feminicidio de Mayra Cadena en Nueva Rosita y el joven Simón García encontrado sin vida en el panteón de Agujita dijo tienen muchos avances y cree que en próximos días estarán girando ordenes de aprensión, sobre todo en el caso de feminicidio.

Externó que a pesar de estos casos presentados en noviembre y diciembre del presente año, se presenta una baja en este tipo de delitos.

En cuanto a judicialización y ordenes de aprensión dijo “también tenemos números buenos sin embargo creo que se puede ir mejorando” tenemos buen repunte en esta parte.

Comentó que se espera en el 2023 continuar con el trabajo que se ha estado realizando, es un año importante porque es de tipo electoral habrá operativos de la Fiscalía Especializada en Delitos electorales.

En otro asunto alabó la gran idea del Fiscal General Gerardo Márquez Guevara y le agradeció por celebrar de esta manera a los ministerios públicos dijo estar muy contento con la carrera de 1, 3 y 5K que se organizó para el pasado domingo en esta población, asimismo agradeció a la alcaldesa Diana Haro Martínez por brindar todo su apoyo a este evento que se creó para motivar una cercanía con la población, los ministerios públicos y sus familias, una gran convivencia que redundara en mejor desempeño de estos funcionarios.