Llega mastógrafo móvil a Sabinas para prevenir cáncer de mama

SABINAS, COAH.- A través del Centro de Salud con Hospital Sabinas, se dio a conocer la llegada del mastógrafo móvil el cual se activó el jueves 25 de septiembre, continuando hoy viernes 26 y el próximo lunes, como parte de una campaña impulsada por la Secretaría de Salud de Coahuila para prevenir y detectar oportunamente el cáncer de mama.

El director del nosocomio, doctor Francisco Iribarren Cárdenas, destacó que esta acción busca acercar los servicios médicos especializados a la población femenina, subrayando que la detección temprana puede marcar la diferencia en el tratamiento y recuperación de esta enfermedad.

Desde el inicio de la campaña de prevención, el centro ha realizado más de 40 estudios de mastografía, lo que representa un avance significativo en la protección de la salud de las mujeres sabinenses.

Estos esfuerzos reflejan el compromiso de las autoridades sanitarias con la atención preventiva, especialmente en zonas donde el acceso a estudios especializados puede ser limitado.

Los estudios que se realizarán durante la visita del mastógrafo móvil son completamente gratuitos y están disponibles para todas las mujeres que lo necesiten.

El personal médico hace un llamado a la comunidad para que aproveche esta oportunidad, recordando que cuidar la salud no debe postergarse y que una revisión a tiempo puede salvar vidas.

El doctor Iribarren Cárdenas reiteró que el cáncer de mama continúa siendo una de las principales causas de muerte entre mujeres, por lo que es fundamental fomentar la cultura de la prevención.

Por lo anterior, la presencia del mastógrafo móvil en Sabinas representa un paso importante para acercar la tecnología médica a quienes más lo necesitan.

Finalmente, hizo extensiva la invitación a las mujeres del municipio y comunidades cercanas a acudir al Centro de Salud durante los días señalados, donde serán atendidas por personal capacitado en un ambiente seguro y profesional.

"La salud es prioridad, y esta campaña busca reforzar dicho mensaje con acciones concretas", puntualizó.