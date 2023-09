Mecánico abusón

SABINAS, COAH. La actuaria del juzgado civil llevó a cabo una diligencia de embargo de la camioneta Chevrolet propiedad de Martha Arreaga que se encontraba en poder de un mecánico desde el año pasado en que la afectada solicitó de sus servicios para su reparación.

Arnulfo Trinidad "Nufo" fue denunciado por la vía civil el año pasado debido a que el presunto responsable solamente le pidió dinero supuestamente para repararla ascendiendo la cantidad de 42 mil pesos los mismos que tendrá que reembolsar a la afectada.

Hace tiempo la afectada solicitó la devolución de su unidad como se encontraba, en vista de que no lo logró solicitó los servicios de un abogado para que se encargara del asunto y de esta manera pudo denunciar por la vía civil debido a que por lo penal no procede por no ser de su competencia.

Ayer la camioneta Chevolet fue remolcada del taller en cuestión hasta el domicilio de la afectada con la ayuda de la actuaria y de seguridad pública quienes obligaron al mecánico para que la entregara, inicialmente la unidad solo traía desperfectos pequeños.

Ayer la afectada se percató que los neumáticos se dañaron por el tiempo que permaneció en el taller, además no contaba con batería y la tomaron para acumular basura, la afectada está pensando en demandar al mecánico por robo por la vía penal.

Agregó la afectada que confío el "Nufo" por ser su vecino, después se enteró que anteriormente ya había cometido otros actos parecidos a su caso, por tal motivo hizo un llamado a los afectados para que lo denuncien por la vía civil que si procede.