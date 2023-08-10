Mejora UTRCC Licenciaturas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. - A través de un análisis del campo laboral en materia turística y de emprendimiento, incluida la parte histórica de los municipios de la región, se mejoran los alcances de la licenciatura en Innovación y Desarrollo de Negocios de la UTRC.
El M.C. Sergio Villarreal Cárdenas, director de la citada Universidad, dio a conocer los detalles sobre cómo avanza este ambicioso proyecto, con lo que sería la profesionalización del turismo en la región.
“Estamos tratando de hacer un análisis, un estudio, para tener más información en el ramo de turismo, que se subdivide en cuatro áreas, hotelería, gastronomía, desarrollo de productos alternativos e historia, estamos manejando una serie de noticias importantes de cómo se manejará esta profesionalización que va a venir a reforzar la carrera de Innovación y Desarrollo de Negocios” indicó
“Estamos muy contentos porque estamos trabajando con carreras que son pertinentes a las necesidades del entorno laboral, hicimos una investigación detallada de las áreas que ya mencionamos y vemos muy buenos resultados, estamos ya preparados de cómo se va a manejar esta propuesta y vamos a dar a conocer toda la información” finalizó.
